 Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    , Yeni Malatyaspor maçına hazır

    Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

    Süper Lig'de yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak , müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

    Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde taktik ve şut çalıştı.

    Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, hava yoluyla Malatya'ya hareket etti.

    Evkur Yeni Malatyaspor ile arasında Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:00
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