Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Süper Lig'de yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde taktik ve şut çalıştı.
Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, hava yoluyla Malatya'ya hareket etti.
Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe arasında Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:00
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
x yan hakeme yapılanlar canere 6 verilip sizinkilerin görmezden gelinmesi vs. dürüstlük zordur herkes kendine yakışanı yapar.
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Galatasaray moral arıyor
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST OKAN BURUK NİYE SESİN ÇIKMIYOR FENER MAÇINDAN ÖNCE ALGI OPERASYONLARI YAPTIN HAKEM HAKSIZ YERE ALPERİ ATTI. İNŞALLAH KÜME DÜŞERSİN
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
X yan hakemi bayıltınız kapanmadı sahanız. maicon canerle aynısını yaptı ceza almadı ne anlatıyorsun ağlamayın.
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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