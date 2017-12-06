Göztepe'de Yeni Malatyaspor hazırlıkları
Süper Lig'de üst üste 2 maç kazanarak yeniden çıkışa geçen Göztepe, ligin 15. haftasında cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçın 4'ünü kazanan Göztepe, 1'inde ise rakibiyle berabere kaldı. Dış sahada sadece 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, topladığı 24 puanın 13'ünü deplasman maçlarında kazandı. Göztepe'de sakatlıkları süren stoperler Peybernes ve Hakan'ın tedavisine devam edilirken, ağrıları olan sağ bek Sabri'nin takımdan ayrı salonda çalıştığı açıklandı.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:28
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Tudor'a tam destek
Toplam 19
Yorum
Peşin hükümlü olmayın 3 haftalık performansta, Tudorun kadroyu nekadar verimli kullandığına bağlı. Haftasonu fark 5'e çıktığında fikriniz değişeblir. Hizada kalın
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Müjde! Sosa döndü
Toplam 3
Yorum
DÖNME!.. AYNEN GERİ GİT EVİNE !... Ne olur dönme Sosa. Senden bize ne köy olur ne kasaba.Senin anlayacağın dilde yazıyoruz. "GO HOME SOSA".Yönetime de;"NE OLUR GÖNDERİN ŞUNU".
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Muslera'dan öz eleştiri!
Toplam 1
Yorum
muslera Hava topu yan top masallarıyla Musleraya kulp takmak isteyen önce diğer kalecilere baksın. Musleranın kötü günü diğerlerinden açık ara iyidi
Göztepe'de Yeni Malatyaspor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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