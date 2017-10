Süper Lig'in 'Göz' bebeği!

Göz-Göz, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig’de en golcü 2 takımdan biri oldu ve Jahovic’i gol krallığına taşıdı İddiasını sürdürmek isteyen Göztepe’nin bu haftaki kozu ise eski Kasımpaşalılar Castro ve Scarione olacak

14 yıl aradan sonra Süper Lig'e muhteşem bir dönüş yaparak 2. sıraya yerleşen Göztepe, bu hafta oynayacağı Kasımpaşa maçına odaklandı. Deplasmandaki karşılaşmanın hazırlıklarını tam gaz sürdüren İzmir temsilcisi planları mutlak galibiyet üzerine yaparken, zorlu sınav öncesi sarı-kırmızılıların güvendiği iki isim Oscar Scarione ve Andre Castro... Bu maçla birlikte eski takımlarına rakip olacak iki futbocu, Kasımpaşa'da müthiş bir performans sergilemişti. Göztepe'nin de bu sezon en önemli kozları olan ikiliden Castro, Göztepe'de F.Bahçe ve Alanya maçlarında gol sevinci yaşarken toplam 4 asist yaptı. Scarione de yine Göztepe'ye 2 gol kazandırıp F.Bahçe ve G.Birliği müsabakalarını boş geçmedi.



YENİ BİR TAKIMIZ AMA...

Tecrübeli futbolcular, eski takımlarının eksik yönlerini de bildikleri için İzmir ekibinin gol yollarındaki silahı olacak. Öte yandan Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic de ligde attığı 11 golle gol krallığı tahtına kurulurken, Alanya maçında attığı 2 golle de teknik heyetin yüzünü güldürmeye devam etti. Takımın kaydettiği 20 golün 11'ine imzasını atan Adis Jahovic, "Yeni bir takım olmamıza rağmen şimdiden neler yapabileceğimizi gösterdik. İyi bir hava yakaladık ve bunun devam etmesini istiyoruz. Lige maç maç bakıyoruz ve sırada Kasımpaşa sınavı var. Galip gelerek yükselişimizi sürdürmek amacındayız" diye konuştu.



'No Adis No party'

GÖZTEPE taraftarlarının "No Adis, No Party" (Adis yoksa parti yok) sloganıyla bağrına bastığı Jahovic, Antalyaspor ve Alanyaspor'a karşı 2'şer, Sivasspor'a ise 3 gol kaydetti.