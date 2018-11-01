Turkish Airlines Open 2018 başladı
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Open 2018 başladı

    Turkish Airlines Open 2018 başladı

    Golfte Avrupa Turu Rolex Serisi’ndeki 8 turnuvadan biri olan Open 2018, Antalya’da başladı.

    Golf Federasyonu (TGF) tarafından Türk Hava Yolları () ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyona, çeşitli ülkelerden en iyi 78 golfçü katılıyor.


    Turnuvaya geçen yılın şampiyonu Büyük Britanyalı Justin Rose başta olmak üzere Thorbjon Olesen, Tommy Fleetwood, Thomas Pieters, Matt Wallace, Kiradech Abhibarnrad, Lee Westwood, Lucas Bjerregaard, Russell Knox, Shane Lowry, Ross Fisher, Haotong Li, Padraig Harrington, Martin Kaymer, Rvan Fox gibi isimlerde mücadele ediyor.


    İlk gün atışlarıyla başlayan turnuvada Türkiye'yi Ali Altuntaş, Taner Yamaç ve Leon Açıkalın'ın temsil ediyor.
    Turnuvayı, farklı ülkelerinden çok sayıda golf sever takip ediyor. Yarışmacılar, dört gün boyunca 7 milyon dolar tutarındaki toplam ödülden pay alabilmek için mücadele verecek. 55 ülkede yapılacak canlı yayınlarla 1,5 milyar insanın izleyeceği organizasyon, 4 Kasım'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

    1. 1.11.2018 13:41
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