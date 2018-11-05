Turkish Airlines Open 2018 şampiyonu Rose, 1 numaraya çıktı
Turkish Airlines Open 2018 Golf Turnuvası'nı kazanan İngiliz sporcu Justin Rose, dünya sıralamasının zirvesine yerleşti
Justin Rose, Avrupa Turu Rolex Serisi kapsamında Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Resort Otel'in sahalarında gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Çinli Li Haotong'u yenerek, üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı.
2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan 38 yaşındaki Rose, bu başarısıyla ortalama puanını 10,2899'a yükseltti ve dünya klasmanı liderliğini ABD'li Brooks Koepka'dan aldı.
- 5.11.2018 11:57
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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