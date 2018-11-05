Turkish Airlines Open 2018 şampiyonu Rose, 1 numaraya çıktı
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Open 2018 şampiyonu Rose, 1 numaraya çıktı

    <a href="/index/turkish-airlines?id=19665176-102e-47f0-bab3-c6889461ce25" class="" rel="tag">Turkish Airlines</a> Open 2018 şampiyonu Rose, 1 numaraya çıktı

    Open 2018 Golf Turnuvası'nı kazanan İngiliz sporcu , dünya sıralamasının zirvesine yerleşti

    , Avrupa Turu Rolex Serisi kapsamında Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Resort Otel'in sahalarında gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Çinli Li Haotong'u yenerek, üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı.

    2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan 38 yaşındaki Rose, bu başarısıyla ortalama puanını 10,2899'a yükseltti ve dünya klasmanı liderliğini ABD'li Brooks Koepka'dan aldı.

    1. 5.11.2018 11:57
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