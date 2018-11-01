UEFA finallerine 9 stat aday gösterildi
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    finallerine 9 stat aday gösterildi

    <a href="/index/uefa?id=93df10d7-e782-4dae-8267-4f25083f2421" class="" rel="tag">UEFA</a> finallerine 9 stat aday gösterildi

    2021 yılının Şampiyonlar Ligi finali için 'nın ile 'nın Stadı aday listesinde yer aldı

    'nın üç büyük organizasyonunun finallerine ev sahipliği yapmak için 9 ülkeden başvuru geldi.

    'dan yapılan açıklamada, 2021 yılının Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve finalleri için 9 stat yarışacak.

    Şampiyonlar Ligi için Alman ekibi 'in stadı ile 'nın Petersburg kentindeki Stadı aday gösterilirken, UEFA Avrupa Ligi finali için de 'nın başkenti Viyana'daki Ernst Happel Stadı, 'ın başkenti Tiflis'teki Dinamo Arena ve adı daha sonra açıklanacak 'nın Sevilla kentindeki bir stat aday listesinde yer aldı.

    UEFA finali için Belarus'un başkenti Minsk'teki Dinamo Stadı, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Olimpiyat Stadı, 'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park ile 'nın Kharkiv kentindeki Metalist Stadı yarışacak.

    Finallere ev sahipliği yapacak statlar, UEFA'nın gelecek yıl mayıs ya da haziran ayındaki toplantısında açıklanacak.

    1. 1.11.2018 13:09
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