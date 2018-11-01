UEFA finallerine 9 stat aday gösterildi
2021 yılının Şampiyonlar Ligi finali için Almanya'nın Allianz Arena ile Rusya'nın Saint Petersburg Stadı aday listesinde yer aldı
UEFA'nın üç büyük organizasyonunun finallerine ev sahipliği yapmak için 9 ülkeden başvuru geldi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 2021 yılının Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Kupa finalleri için 9 stat yarışacak.
Şampiyonlar Ligi için Alman ekibi Bayern Münih'in stadı Allianz Arena ile Rusya'nın Petersburg kentindeki Saint Petersburg Stadı aday gösterilirken, UEFA Avrupa Ligi finali için de Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Ernst Happel Stadı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Dinamo Arena ve adı daha sonra açıklanacak İspanya'nın Sevilla kentindeki bir stat aday listesinde yer aldı.
UEFA Süper Kupa finali için Belarus'un başkenti Minsk'teki Dinamo Stadı, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Olimpiyat Stadı, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park ile Ukrayna'nın Kharkiv kentindeki Metalist Stadı yarışacak.
Finallere ev sahipliği yapacak statlar, UEFA'nın gelecek yıl mayıs ya da haziran ayındaki toplantısında açıklanacak.
- 1.11.2018 13:09
-
Fikret Orman'dan taraftara flaş sözler!
Toplam 6
Yorum
Köyiçi Taraftarla ugrasma GELDIGIN GIBI GIDERSIN. Ya da gitmek istiyorsun bahane üretiyorsun. Isini yap.
-
Bana kötü gün dost lazım!
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Sana AKLINI BASINA ALMAK LAZIM!!! O Kaf dagindan in yoksa bu taraftar indirmesini bilir.
-
Gary Medel uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
ozi defansa yönelik ortasahanın işi değil bunlar.oğuzhan efendinin işidir
UEFA finallerine 9 stat aday gösterildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.