Denizlispor şampiyonluğa odaklandı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    şampiyonluğa odaklandı

    <a href="/index/denizlispor?id=c65f589d-5936-43c7-8b30-3f4226b50836" class="" rel="tag">Denizlispor</a> şampiyonluğa odaklandı

    : "Horozu şampiyon yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız"

    1. Lig ekiplerinden 'un teknik direktörü , şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

    Yeşil-siyahlı takım, ligin 11. haftasında 3 Kasım Cumartesi günü ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

    Tesisleri'nde, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından taktik çalışma yaptı.

    Yücel İldiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin çok zorlu geçtiğini ve herkesin herkesi yenebilecek pozisyonda olduğunu bildirdi.

    Galibiyet serisini devam ettirebilmenin çok önemli olduğunu ve 'un son haftalarda iyi performans gösterdiğini belirten İldiz, "Rakibimiz çıkışa geçti. Cumartesi günü zorlu bir maça çıkacağız. Hem yerimizi koruma hem de bir ivme yakalayıp bir üst sıraya çıkmak için tabii ki kazanmak istiyoruz. Horozu şampiyon yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

    Futbolculardan ise yakaladıkları çıkışı sürdürmek için çalıştıklarını anlattı.

    Ligde son iki maçını kazanan Ege temsilcisi, 10. haftayı 19 puanla üçüncü sırada tamamladı.

    1. 1.11.2018 12:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    şampiyonluğa odaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN