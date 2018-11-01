Denizlispor şampiyonluğa odaklandı
Teknik direktör Yücel İldiz: "Horozu şampiyon yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Yeşil-siyahlı takım, ligin 11. haftasında 3 Kasım Cumartesi günü Adanaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından taktik çalışma yaptı.
Yücel İldiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin çok zorlu geçtiğini ve herkesin herkesi yenebilecek pozisyonda olduğunu bildirdi.
Galibiyet serisini devam ettirebilmenin çok önemli olduğunu ve Adanaspor'un son haftalarda iyi performans gösterdiğini belirten İldiz, "Rakibimiz çıkışa geçti. Cumartesi günü zorlu bir maça çıkacağız. Hem yerimizi koruma hem de bir ivme yakalayıp bir üst sıraya çıkmak için tabii ki kazanmak istiyoruz. Horozu şampiyon yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.
Futbolculardan Kerem Can Akyüz ise yakaladıkları çıkışı sürdürmek için çalıştıklarını anlattı.
Ligde son iki maçını kazanan Ege temsilcisi, 10. haftayı 19 puanla üçüncü sırada tamamladı.
- 1.11.2018 12:49
-
Fikret Orman'dan taraftara flaş sözler!
Toplam 6
Yorum
Köyiçi Taraftarla ugrasma GELDIGIN GIBI GIDERSIN. Ya da gitmek istiyorsun bahane üretiyorsun. Isini yap.
-
Bana kötü gün dost lazım!
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Sana AKLINI BASINA ALMAK LAZIM!!! O Kaf dagindan in yoksa bu taraftar indirmesini bilir.
-
Gary Medel uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
ozi defansa yönelik ortasahanın işi değil bunlar.oğuzhan efendinin işidir
Denizlispor şampiyonluğa odaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.