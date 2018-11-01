Dünyanın gözü Belek’te – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Dünyanın gözü Belek’te

    Dünyanın gözü Belek’te
    Turkısh Airlines Open 2018 Golf Turnuvası bugün başlıyor. Belek'teki Regnum Carya Golf Kulübü'nde yapılacak şampiyonaya dünya çapında sıralamaya giren 75 ve 'den de 3 olmak üzere 78 golfçü katılacak. 'nin sponsor olduğu ve dünyada 1.5 milyar kişinin izleyeceği turnuvada, sporcular 4 gün boyunca 72 çukurda yarışacak.
    1. 1.11.2018
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