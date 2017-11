Turkish Airlines Open Golf 2017, yarın başlayacak

Turkish Airlines Open 2017 Golf Turnuvası 2-5 Kasım tarihleri arasında Antalya’da başlıyor. Race To Dubai sıralamasındaki ilk 78 oyuncunun katılımıyla gerçekleşecek olan turnuvada, Avrupa ve dünyanın ünlü golf oyuncuları ter dökecek.

European Tour Rolex Serisi kapsamındaki 8 müsabakadan biri olan Turkish Airlines Open 2017, Race to Dubai sıralamasında ilk 78 oyuncunun katılımıyla 2-5 Kasım tarihleri arasında Belek Regnum Carya Golf Resort'da oynanacak. Turnuva öncesi ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Regnum Carya&Spa Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk'ün yanı sıra 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Justin Rose, Gümüş madalya alan Henrik Stenson'un katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.



Çavuşoğlu: "Turnuvada çok iyi oyuncular var"

Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun takip ettiği toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın golfte önemli bir destinasyon olduğuna dikkat çekerek, bölgenin golf merkezi haline gelmesi ve Avrupa'nın en iyi destinasyonlarından birisi olması için çaba sarf ettiklerini söyledi. Turnuvada çok iyi oyuncular olduğunu belirten Çavuşoğlu, daha önce maç yaptığı oyunculardan bir kaçının da turnuvada yer aldığını dile getirdi. Bu tür organizasyonların gerçekleştirilmesinde sponsorların önemine değinen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, THY ile diğer sponsorlara verdikleri destek için teşekkür ettiğini ifade etti.



Ağaoğlu: "Golf severler eğlenceli bir hafta geçirecek"

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise, bu yıl Belek'te düzenlenecek olan turnuvada en yetenekli bazı sporcuların yer alacağını söyledi. Federasyon olarak her yıl gittikçe ilerleme sağladıklarını belirten Ağaoğlu, "Bu yılda en iyiyi yapmaya kararlıyız. Umut ediyoruz ki golf severler eğlenceli bir hafta geçirecek. En iyi yeteneklerden bazılarını Antalya'da izliyor olacağız. Justin Rose ve Henrik Stenson de turnuvamızda bizimle birlikte olacaklar" dedi. Ağaoğlu, Bakan Çavuşoğlu'na golf sporuna verdiği desteklerden ötürü de teşekkür ettiğini söyledi.



Henrick Stenson: "Dubai öncesi çok önemli bir turnuva"

Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sporculardan Henrik Stenson, Antalya'da olmaktan dolayı mutlu olduklarını ve buradaki turnuvanın Race To Dubai için önemli bir basamak olduğunu söyledi. Diğer meslektaşlarının göstereceği çabanın kendisine pozitif yönde etki yapacağına işaret eden Stenson, "Buradaki turnuvayı, Dubai'ye giderken en önemli turnuvalardan biri olarak görüyorum. Yılın sonuna yaklaştıkça bu benim için iyi bir sonuç olacak. Eğer lider tablosunda bulunmak istiyorsam, burada başarı elde etmem gerekiyor. Justin ve Tommy beni zorlayacaklar" dedi.



Justin Rose: "Çok prestijli bir turnuva"

Justin Rose ise daha önce Antalya'da turnuvalara katıldığını hatırlatarak, çok fazla deneyiminin olduğunu söyledi. Çin'deki turnuvayı kazanarak başarı elde ettiğini ve geri kalan Türkiye ve Dubai ayaklarında da başarı elde etmek istediğini belirten Rose, Türkiye'deki turnuva hakkında ise 'Çok prestijli bir turnuva' tanımlamasında bulundu. Rose, "Ödül çok büyük bu da birçok kişi için fırsat sağlıyor. Geçtiğimiz yıl önce katılan kişilerden o kadar çok iyi şeyler duydum ki, gerçekten çok iyi bir yer. Bu hafta iyi oynamanın zamanı geldi. Perşembe gününü büyük bir heyecanla bekliyorum" diye konuştu.

Golfun Olimpiyat Oyunları'na katılmasıyla alakalı soruları da değerlendiren Rose, etrafta bu konuyla ilgili negatif düşünceler olmasına karşın kendisinin sonuna kadar destek verdiğini söyledi.



Rose: "Tiger Woods'un birden bire kazanabileceği gibi bir beklentim yok"

Son olarak bir basın mensubunun 'Ünlü golfçü Tiger Woods'un geri dönecek olması sizlere ne düşündürüyor sorusu üzerine ise söz alan Rose, "Twitter ve İnstagram'dan paylaşması geri döneceğini gösteriyor. Kendini çok güvende hissediyor bu iyi bir şey ama tekrar birden bire kazanması gibi bir beklentim yok. Ama golf dünyasının kendisinin sağlıklı bir şekilde dönmesi temennim. İlk basamağı atlaması çok önemliydi, bu adımı atladı diye düşünüyorum" yanıtını verdi.



Stenson: "Aynı performansı göstermesi zaman alacaktır"

Aynı soruya Henrik Stenson ise, "Benim için en önemli bir oyuncu, tekrar kendisini görmek çok önemli. Sağlıklı olmak en önemlisi, ilk aşama bu, tekrar sahalara geri dönecek, döndüğünde tabiî ki tekrar aynı performansı göstermesi zaman alacaktır. Çünkü baya uzun zaman ara verdi. Onu tanıyan birisi olarak bunu yakından takip edeceğim. Tekrar aynı performansı beklemek zor olacak" dedi.