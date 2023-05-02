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Giresunspor'da Hakan Keleş dönemi sona erdi

Son dakika spor haberi: Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, teknik direktör Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 16:57
Giresunspor'da Hakan Keleş dönemi sona erdi

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak resmen açıkladı. Yamak, aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'a yaptığı açıklamada, "Hakan Keleş ile karşılık anlaşarak yollarımızı ayırdık" dedi.

HAKAN KELEŞ'İN GİRESUNSPOR KARNESİ:

Hakan Keleş bu sezon 33 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde etti.

Giresunspor'un Süper Lig'e yükseldiği sezonda Hakan Keleş görevdeydi.

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