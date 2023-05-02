Giresunspor'da Hakan Keleş dönemi sona erdi

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak resmen açıkladı. Yamak, aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'a yaptığı açıklamada, "Hakan Keleş ile karşılık anlaşarak yollarımızı ayırdık" dedi.
HAKAN KELEŞ'İN GİRESUNSPOR KARNESİ:
Hakan Keleş bu sezon 33 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde etti.
Giresunspor'un Süper Lig'e yükseldiği sezonda Hakan Keleş görevdeydi.
Giresunspor Başkanı Nahid Yamak resmen açıkladı. Yamak, aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'a yaptığı açıklamada, "Hakan Keleş ile karşılık anlaşarak yollarımızı ayırdık" dedi.
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