Giresunspor'da Hakan Keleş dönemi sona erdi

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak resmen açıkladı. Yamak, aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'a yaptığı açıklamada, "Hakan Keleş ile karşılık anlaşarak yollarımızı ayırdık" dedi.



HAKAN KELEŞ'İN GİRESUNSPOR KARNESİ:



Hakan Keleş bu sezon 33 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde etti.



Giresunspor'un Süper Lig'e yükseldiği sezonda Hakan Keleş görevdeydi.

