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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'ten Fatih Karagümrük galibiyetini değerlendirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının açılış mücadelesinde Giresunspor ile Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 23:41
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'ten Fatih Karagümrük galibiyetini değerlendirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında ağırladığı VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, 2 puan kaybettiklerine inandığını söyledi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, ilk yarıda daha iyi oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Maçta 2-0 öne geçtiklerini aktaran Keleş, "Maç öncesi kazanmak istiyorduk. Kazanmamız gerekiyordu ama 2 puan kaybettik. Maça iyi başladık ve 2-0 öne geçtik. İlk yarıda istediğimiz her şeyi de yaptık. İkinci yarıda ise istediğimizi yapamadık. Maçın hakkı beraberlikti ama galip gelmek istiyorduk. Olmadı. Uzun süredir galip gelememenin stresi vardı. İki puan kaybetmek zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Keleş, oyuncularına teşekkür ederek, "Sıkıntılı bir dönem geçirmemize rağmen takıma sahip çıkıyorlar. Bugün kazanma adına ellerinden geleni yaptılar. Şanssızlık ve talihsizlik. Bugün de galip gelemedik." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek haftayı bay geçireceklerini, yine lige milli ara verileceğini, bu durumu en iyi şekilde değerlendirme hedefinde olduklarını belirten Keleş, "Oyunu kaybetmememiz lazım. Çok zorlu bir mücadele içerisindeyiz. Bu sene de ligde kalmak istiyoruz. Bay geçeceğimiz bir hafta ve milli maç arası var. Bu arayı iyi geçirip, acilen galibiyetler almamız gerekiyor. Geçen sene başarmıştık, bu sene de başaracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

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