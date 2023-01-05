Haberler Giresunspor Hakan Keleş: "İki senedir evinde yenilmeyen takıma karşı oynamak zordu"

Hakan Keleş: "İki senedir evinde yenilmeyen takıma karşı oynamak zordu"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor'un güçlü olduğu yerden sıkıntı yaşadıklarını belirterek, iki senedir evinde yenilmeyen takıma karşı oynamanın zor olduğunu söyledi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 23:52
Hakan Keleş: "İki senedir evinde yenilmeyen takıma karşı oynamak zordu"
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, iki senedir içerde mağlup olmayan takıma karşı oynamanın zor olduğunu belirterek, "İki senedir içeride mağlup olmayan Trabzonspor karşısında burada oynamak zordu. Yenemiyorsak, yenilmemek bizim için önemliydi. İyi gidişatımızı devam ettirmek istiyorduk. İlk 70 dakikada oynadığımız oyun bizim için olumluydu. İki tane duran toptan yediğimiz gol bizi bayağı sıkıntıya soktu. Bizim çok çalışmamıza rağmen Trabzonspor'un en güçlü olduğu yerden sıkıntı yaşadık. Duran toplarla sıkıntıya girdik. Oyuncu değişikliklerinden sonra Trabzonspor'un kadro kalitesi ortaya çıktı. Oyun git-gele döndü. Kopmuştuk. 3-0 yenildik üzgünüz. Önümüzde bir Ümraniyespor maçı var. Onu kazandığımız zaman istediğimiz puan hedefine ulaşmış olacağız" dedi
Keleş, "Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza galibiyet hediye edemediğimiz için üzgünüz. Onlara da destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Süper Lig’de yılın transferini devre arasında yapıyor! Jorge Jesus gözden çıkarmıştı, Şenol Güneş kapıyor...
Manisa'da ekipler zamanla yarışıyor! Baba ve oğlu kuyuya düştü ölüm kalım savaşı başladı
Jesus raporunu verdi! F.Bahçe'de 8 ayrılık...
Abdullah Avcı: Daha erken koparabilirdik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor farklı kazandı!
📺TRABZONSPOR GİRESUNSPOR CANLI İZLE
Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Son dakika 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan flaş Abramovich iddiası! Toroğlu'dan flaş Abramovich iddiası! 23:32
Fenerbahçe Beko farklı kaybetti! Fenerbahçe Beko farklı kaybetti! 22:54
Abdullah Avcı: Daha erken koparabilirdik! Abdullah Avcı: Daha erken koparabilirdik! 22:38
Al Nassr'da F.Bahçe'yi umutlandıran Ronaldo gelişmesi! Al Nassr'da F.Bahçe'yi umutlandıran Ronaldo gelişmesi! 22:30
Gençlerbirliği'nden çifte takviye Gençlerbirliği'nden çifte takviye 22:08
17. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 17. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 22:06
Daha Eski
Trabzonspor farklı kazandı! Trabzonspor farklı kazandı! 22:01
Toroğlu'dan flaş Trabzonspor sözleri! Toroğlu'dan flaş Trabzonspor sözleri! 21:11
Zalgiris - F.Bahçe Beko | CANLI Zalgiris - F.Bahçe Beko | CANLI 20:54
Erdinç Sözer: 3 puanı bıraktık! Erdinç Sözer: 3 puanı bıraktık! 20:50
A. Demirspor sahasında gol oldu yağdı! A. Demirspor sahasında gol oldu yağdı! 19:58
Abdullah Avcı'dan Giresunspor maçı yorumu! Abdullah Avcı'dan Giresunspor maçı yorumu! 19:40