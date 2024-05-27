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FENERBAHÇE SEÇİM NE ZAMAN 2024? FB seçim kongresi ne zaman, hangi tarihte? İşte Fenerbahçe başkan adayları

Fenerbahçe, Süper Lig'de hedeflediği 20. şampiyonluğu elde edememesi üzerine taraftarların gözü Olağanüstü Genel Kurul toplantısına çevrildi. Başkanlık seçimi için şu anki başkan Ali Koç tekrar aday olurken, eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını açıkladı. Sadettin Saran ise adaylıktan çekilirken arama motorlarında 'Fenerbahçe seçim ne zaman 2024? FB seçim kongresi ne zaman, hangi tarihte? İşte Fenerbahçe başkan adayları' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:20
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FENERBAHÇE SEÇİM NE ZAMAN 2024? FB seçim kongresi ne zaman, hangi tarihte? İşte Fenerbahçe başkan adayları

FENERBAHÇE SEÇİM NE ZAMAN 2024? | Süper Lig'de son şampiyonun Galatasaray olmasıyla birlikte Fenerbahçe camiasının yaşadığı hayal kırıklığı, Fenerbahçe Başkanlık Seçimi tarihini gündeme taşıdı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak seçimin detayları kamuoyu ile paylaşılırken arama motorlarında sorgulanan 'Fenerbahçe seçim ne zaman 2024? FB seçim kongresi ne zaman, hangi tarihte? İşte Fenerbahçe başkan adayları' konularını sizler için derledik.

FB SEÇİM KONGRESİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Sarı-lacivertlilerin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak kurul saat 10.00'da başlayacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda Genel Kurul 8-9 Haziran'da yapılacak. İkinci genel kurulda çoğunluk şartı aranmayacak.

2024 FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI

Başkan adayları, adaylıklarını seçim tarihinden en az 7 gün önce Yüksek Divan Kurulu'na noter tasdikli 500 imza ile bildirmek zorunda. Bu gereklilik, adayların resmi olarak başkanlık yarışına katılmalarını sağlıyor. Adaylık başvuruları 18 Mayıs'a kadar yapılabilecek. Şu ana kadar adaylığını açıklayanlar arasında yalnızca mevcut başkan Ali Koç ve Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım bulunuyor. Daha önce adaylığını açıklayan Sadettin Saran ise adaylıktan çekilerek Ali Koç'u destekleyeceğini belirtti.

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