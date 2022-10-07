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Beşiktaş’ı puansız göndereceğiz

Beşiktaş'ı konuk edecek Giresunspor, galibiyete odaklandı. Asbaşkan Ercan Ayhan, "Beşiktaş'ı İstanbul'da 4-0 gibi farklı skorla yendik. Giresun'da berabere kaldık. Aynı başarıları hedefliyoruz. Beşiktaş'tan çekinmiyoruz, evlerine puansız yollayacağız" diye iddialı konuştu.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 06:50
Beşiktaş’ı puansız göndereceğiz
Beşiktaş'ı konuk edecek Giresunspor, galibiyete odaklandı. Asbaşkan Ercan Ayhan, "Beşiktaş'ı İstanbul'da 4-0 gibi farklı skorla yendik. Giresun'da berabere kaldık. Aynı başarıları hedefliyoruz. Beşiktaş'tan çekinmiyoruz, evlerine puansız yollayacağız" diye iddialı konuştu.
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