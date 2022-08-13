Giresun 3 koldan

Giresunspor, transferde kolları sıvadı. Çotanakların, F.Bahçe'nin kadrosunda düşünmediği Muhammed Gümüşkaya, Caulker ve Meyer için girişimlerde bulunurken, V.Plzen'den Alvir ile Penarol'dan Arias'la imzaya çok yakın olduğu öğrenildi. Karadeniz ekibinin, sarı-lacivertlilere 3 oyuncu için kiralama ve maaşlarının bir bölümünü karşılama teklifini yaptığı, görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi.



ARIAS YETİŞEBİLİR



Çotanaklar, Uruguay'da Penarol'dan 30 yaşındaki stoper Arias'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Uruguaylı savunmacı, sağlık kontrolünden sonra imza atacak ve lisansı yetişirse Galatasaray karşılaşmasında kadroda olacak. Çekya'da V.Plzen'den 28 yaşındaki 10 numara Alvir de yeşil-beyazlı formaya yakın. Kontratını son yılındaki Hırvat maestro, geçen sezon kiralık oynadığı Sloven ekibi Maribor'da 35 maçta 3 gol, 5 asist yaptı.



HER BÖLGEYE EŞİT PLANLAMA



Teknik direktör Hakan Keleş, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Hakan Keleş, "Anlaşma aşamasında olduğumuz oyuncular var. Hücuma da defansa da orta saha bölgesine de oyuncu alacağız. Her bölgeye eşit şekilde planlama yapıyoruz dedi.