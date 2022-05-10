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Giresunspor'da Balde ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor ayrılığı resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ibrahima Baldé ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ibrahima Baldé'ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerini verdi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 18:04
Giresunspor'da Balde ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, takım kaptanı Ibrahima Balde ile yollar ayrıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ibrahima Balde ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ibrahima Balde'ye kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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