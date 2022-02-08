Giresunspor'dan 10 numara şov

Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Giresunspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Çotanaklar, Portekizli maestro Chiquinho'yu kiraladı, Hırvat asıllı İsviçreli yıldız forvet Josip Drmic'le de el sıkıştı. İngiltere Premier Lig ekibi Norwich'in Hırvatistan'dan Rijeka'ya kiraladığı 29 yaşındaki yıldız santrfor, bu sezon 24 maçta 16 gol attı, 2 asist yaptı. 35 kez milli formayı giyen tecrübeli yıldız, filelere 10 gol gönderdi.



PYERRE'İN YERİNE

Giresun ekibi, Benfica'da şans bulamadığı için mutsuz olan 26 yaşındaki 10 numara Chiquinho'ya da yeşil-beyazlı formayı giydirdi. Çotanaklar, Brezilya'dan transferi Pyerre'de tümör tespit edilmesinin ardından sözleşmesini feshetmiş ve yerine yeniden 10 numara arayışlarına başlamıştı. Bu sezon Portekiz'de Braga'da kiralık olarak forma giyen genç maestro, ter döktüğü 15 karşılaşmada gol veya asist katkısı yapamadı.