Perez umut dağıttı

Başakşehir deplasmanından puansız ayrılan Giresunspor, ligin ilk yarısını evinde Hatay maçıyla tamamlayacak. Ligde kalesinde 18 golle en az gol gören 4. takım olan Çotanaklar'ın başarılı stoperi Alexis Perez, gelecekten umutlu. 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper, "Tabii ki her zaman daha yüksek sıralarda olmak isteriz. Ligin ilk yarısında oynadığımız maçlar sonucu puan sıralamasında şu anki pozisyonumuzdayız ancak ligin ikinci yarısında oynayacağımız maçların sonucunda daha farklı yerde, daha yukarılarda olacağız" diye camiaya umut dağıttı.