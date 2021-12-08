Seriye devam edeceğiz

Süper Lig'de son üç maçını kazanan Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, Adana Demirspor karşılaşmasında da iyi gidişatlarını sürdürmek için sahaya çıkacaklarını ifade etti. Keleş, "Takım olarak iyi bir hava yakaladık, oyuncularımızın moral ve motivasyonları üst seviyede. Güçlü ve önemli bir rakiple zor bir deplasman maçına çıkacağız. İyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

GOL ATMAYA BAŞLADIK

Keleş, ligin ilk devresinin tamamlanmasına dört hafta kaldığını da dile getirerek, "Devre arasına kadar toplayabileceğimiz maksimum puanları toplayıp, ligin ikinci yarısına çok daha iyi bir konumda başlamak hedefiyle yolumuza devam edeceğiz" ifadesinde bulundu. Öte yandan yeşil-beyazlılarda, sağ diz ön çapraz bağlarında kopuk tespit edilen Erol Can Akdağ'ın ameliyat olacağı ve sezonu kapattığı bildirildi.