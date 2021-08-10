Calker bilmecesi

Steven Caulker sezon başında Alanyaspor'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye imza atarken büyük bir sürprizle karşılaştı. İngiliz yıldız teknik direktör Vitor Pereira'nın gözüne giremedi. Beşiktaş'a da önerilen oyuncunun adı Gaziantep ile anılıyordu ancak Güneydoğu temsilcisinin henüz resmi teklif sunmadığı öğrenildi. Gaziantepspor'un hocası Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi olan Caulker'ı takımında görmek istiyor. Yönetime de bu konuda ısrarlı şekilde onun adını veriyor. Bu arada Giresunspor'un da 29 yaşındaki savunma oyuncusuna kanca attığı öğrenildi. Tüm bu ilgilere karşılık Steven Caulker'ın da kariyerinin bu döneminde nasıl bir tercih yapacağı merak konusu.