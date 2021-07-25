Pelupessy Giresun'da

Giresunspor, boşta olan ön libero Joey Pelupessy'i kadrosuna kattı. Son olarak Sheffield Wednesday'de forma giyen 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu için sosyal medyadan ve resmi siteden hoş geldin mesajı yayınlayan Karadeniz kulübü "Ailemize hoş geldin" ifadesi kullandı.
Giresunspor, boşta olan ön libero Joey Pelupessy'i kadrosuna kattı. Son olarak Sheffield Wednesday'de forma giyen 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu için sosyal medyadan ve resmi siteden hoş geldin mesajı yayınlayan Karadeniz kulübü "Ailemize hoş geldin" ifadesi kullandı.