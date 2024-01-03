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Balon balığı zehirli mi? Balon balığı öldürür mü?

Anavatanı Kızıldeniz olan ve son dönemlerde özellikle Doğu Akdeniz'de de görülen balon balığını tehlikeli kılan birçok unsur var. Eti zehirli olan balon balıkları öldürüyor mu? İşte merak edilen tüm detaylar...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 08:09 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 15:07
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Balon balığı zehirli mi? Balon balığı öldürür mü?

"Balon balıkları zehirli mi?", "Balon balığı öldürür mü?" gibi sorular arama motorlarında cevap arıyor... İşte balon balıklarıyla ilgili bilgiler...

BALON BALIĞI ZEHİRLİ Mİ? BALON BALIĞI ÖLDÜRÜR MÜ?

Anavatanının Kızıldeniz olduğu bilinenen bu balıklar, kendini tehlikede gördüğü an şişer ve bu yüzden adı balon balığı (Lagocephalus Sceleratus) olarak anılır. Balon balığı Türkiye'de yabancı tür olarak tanımlanıyor. Balon balığının büyük bir karaciğeri vardır. Bu pişirildiği ve yendiği anda öldürür. Bu balıkların özellikle havyarı ve karaciğeri en tehlikeli yerleridir. Balon balığı yendiği zaman en belirgin etkisi ayakta felç oluşumudur. 2000'li yılların başlarında Akdeniz'de görülmeye başlanan bu balıkların, 5 türü bulunuyor. Akdeniz'de balon balığını yiyen predatör tür bulunmaması nedeniyle, bu tür oldukça tehlikeli bir hale geldi. Kuvvetli çenesi bulunan balon balıkları, oltaların iğnelerini kırabildiği için tutulması da oldukça zor. Öte yandan eti zehirli olan bu balık, küçük ölçekli balıkçıları da ekonomik anlamda zarara uğratıyor.

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