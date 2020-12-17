Haberler Genel Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

() 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

() 2020, 2020 tarihinde gerçekleştirilmişti. Vatandaşlar, şimdi de EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt atıyor. Adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Bu arada , EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi de paylaştı. Peki, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ne zaman açıklacak? Sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 09:11
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

Pazar günü saat 10:15'te merkezi olarak düzenlenen () 2020 için adaylar sonuçların açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Binlerce vatandaşın merak ettiği soru 'nin yaptığı açıklama ile yanıt buldu.

EKPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM DUYURDU

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları 17 Aralık 2020 Perşembe günü, tarihinde erişime açılacak. Sınava giren adaylar sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecekler.

EKPSS NEDİR?

EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sisteminin adıdır.

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