Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

15 Kasım Pazar günü saat 10:15'te merkezi olarak düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2020 için adaylar sonuçların açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Binlerce vatandaşın merak ettiği soru ÖSYM'nin yaptığı açıklama ile yanıt buldu.

EKPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM DUYURDU

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları 17 Aralık 2020 Perşembe günü, tarihinde erişime açılacak. Sınava giren adaylar sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecekler.

EKPSS NEDİR?

EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sisteminin adıdır.