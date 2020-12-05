Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgınında hemen hemen her ülke ikinci dalgayı yaşıyor. Artan vakalar sonrası devletler, vatandaşlarını korumak için çeşitli tedbirlere başvuruyor. Ülkemizde de salgının yayılmaz hızını kontrol altına alabilmek amacıyla bazı önlemler hayata geçirildi. Bunlardan biri de hafta içi belirli saatlerde hafta sonu ise tamamen uygulanacak sokağa çıkma yasağı... İlk olarak 5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar günleri uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında en merak edilen konu ise market, bakkal ve manavların durumu. Peki, hafta sonu marketler ve bakkallar açık olacak mı? Hangi saatlerde açık olacak? İşte bu soruların yanıtları...

HAFTA SONU MARKETLER VE BAKKALAR AÇIK MI? HANGİ SAATLERDE AÇIK OLACAK?

Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde marketler ve bakkallar 10.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet verecek. İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili genelgesi şöyle:

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.