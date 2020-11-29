Ramen nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte pratik ve lezzetli Ramen tarifi...

Masterchef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde Somer şef, bireysel dokunulmazlık oyununda kırmızı takıma imza tabağı olarak Ramen sundu. Yarışmacılardan istenen Ramen'i en iyi yapan Barbaros, dokunulmazlığı kazanırken, potaya giden ikinci isim kaptan Sefa oldu. Görüntüsü ile iştah kabartan ve tam bir protein deposu olan Uzak Doğu mutfağının öne çıkan yemeklerinden Ramen, internet kullanıcılarının da ilgisini çekti. Türkiye'de de popüler olan bu yemeğin tarifi ve malzemeleri sıkça aratılıyor. Bu yemeğin yapımında Ramen adı verilen bir tür özel makarna kullanılsa da evde yapmak isteyenler noodle ya da spagetti ile de deneyebilirler. Peki, Ramen nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte tarifi...

RAMEN MALZEMELERİ

-400 gram tavuk

-1 paket ramen(noodle da kullanabilirsiniz)

-2 yemek kaşığı soya sosu

-1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

-2 adet yumurta

-4-5 dal taze soğan

-2 diş sarımsak

-1/2 çay kaşığı kabartma tozu

-1 yemek kaşığı susam yağı

-1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

-4-5 dal taze soğan

-100 gram soya filizi

RAMEN NASIL YAPILIR? RAMEN TARİFİ

Öncelikle, tavukları bir tencere içine alın. Üzerine 2 su bardağı su ekleyin. Daha sonra tencereye sarımsak, tuz, zencefil ve yeşil soğanı da ilave ederek yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika kaynatın. Daha sonra bu tencereden haşlanan tavukları çıkarıp didikleyin. Tencerede kalan suyu süzgeçten geçirip başka bir tencereye koyun. Bu suyun içerisinde susam yağı ve soya sosu ilave edin. Yaklaşık 15 dakika kaynatın. Ardından başka bir tencerenin içine 2 su bardağı koyup kaynatın (Bu işlemi ketılda da yapabilirsiniz). Daha sonra kaynayan suyun içine Ramen ya da elinizdeki makarnaları atın ve üzerine kabartma tozu ekleyin. Ramen ya da makarna yumuşayana kadar pişirin. Pişen Ramen'leri süzgeçten geçirip bir kaseye koyun. Soya sosu ve susam yağlı karışımdan birkaç kepçe alarak Ramen'lerin üstüne dökün. Daha sonra üzerine haşlanmış yumurta, tavuk ve soya filizi ilave edin. Afiyet olsun.



