Süt helvası (Bursa helvası) nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte lezzetli ve pratik süt Helvası (Bursa helvası) tarifi...

Sevilen yemek programı Masterchef Türkiye'nin yayınlanan son bölümü Bursa'da gerçekleştirildi. Kırmızı ve mavi takım oyuncuları, Bursa'nın öne çıkan lezzetlerinden oluşan bir menü için kıyasıya mücadele etti. Menüde yer alan yemeklerden biri de süt helvası ya da diğer adıyla Bursa helvasıydı. İzleyiciler de yarışma sonrası evinde süt helvası yapmak için bu tatlının tarifini aratıyor. İşte süt helvası (Bursa helvası) tarifi...

SÜT HELVASI (BURSA HELVASI) MALZEMELERİ

-100 gram tereyağı

-1 su bardağı un

-1 litre süt

-1 yumurta sarısı

-1 su bardağı şeker

-1 paket vanilya

SÜT HELVASI (BURSA HELVASI) NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ...

1 litre sütün yarısını bir tencereye boşaltıp içine şekeri ilave edin. Şeker sütün içinde eriyene kadar, pişirme işlemine devam edin. Şekerler eridikten sonra tencereyi ocaktan alın. Sütün diğer yarısını ve 1 yumurta sarısını tencerenin içine ekleyin. Daha sonra iyice çırpıp soğumaya bırakın. Diğer tarafta tereyağını tavada eritin. Üzerine unu ilave edin. Un pembeleşinceye kadar kavurun. Unun kokusu çıktıktan sonra kavurma işlemini sonlandırın. Ardından kavrulan unu, yavaş yavaş süte ekleyin. Karıştırıp, kıvam alana kadar pişirin. Daha sonra vanilyayı ekleyip çok pişirmeden ocaktan alın. Bu karışımı, ısıya dayanıklı cama ya da toprak kaplara dökün. Fırını sadece üst rafı yanı ızgara bölümü ısınacak şekilde 200 derecelik ısıtın. Önceden ısıtılmış fırında 20 dakika, sadece üstü kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.