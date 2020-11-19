Meteoroloji son verileri açıkladı! İzmir'de bugün (19 Kasım Perşembe) hava nasıl olacak? Yağmur var mı? İstanbul'da bugün hava yağışlı mı? Hava durumu İzmir...

Kasım ayıyla birlikte sıcak havalar yerini bulutlu ve yağışlı havalara bıraktı. Vatandaşlar, dışarı çıkmadan önce özellikle yağış olup olmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelen İzmir'de de yine en çok merak edilen konuların başında havanın durumu geliyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son bilgilere göre İzmir'de bugün (19 Kasım Perşembe) ve yarın hava nasıl? İstanbul'da bugün yağış var mı?

Meteorolojinin resmi internet sitesinden yayınlanan son verilere göre Türkiye'nin batısı ve kuzey kesimleri bugün yağışlı. İşte İzmir ve İstanbul'un bugün ve yarınki hava durumu tahminleri...

Bugün (19 Kasım Perşembe)

İstanbul: Hafif yağmurlu, 15 derece

İzmir: Yağmurlu, 15 derece

Yarın (20 Kasım Cuma)

İstanbul: Hafif yağmurlu, 16 derece

İzmir: Çok bulutlu, 17 derece