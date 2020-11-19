Haberler Genel Meteoroloji son verileri açıkladı! İzmir'de bugün (19 Kasım Perşembe) hava nasıl olacak? Yağmur var mı? İstanbul'da bugün hava yağışlı mı? Hava durumu İzmir...

son verileri açıkladı! 'de bugün (19 Kasım Perşembe) hava nasıl olacak? Yağmur var mı? 'da bugün hava yağışlı mı? İzmir...

Kışın gelmesiyle birlikte yağmurlu havalara geçiş de başladı. Genel Müdürlüğü yurt genelindeki tahminlerini anlık olarak paylaşıyor. Dışarıda işi olan vatandaşlar ise havanın genel durumunu merak ediyor. Geçtiğimiz haftalarda büyük bir geçiren en çok merak edilen illerden... Peki, Meteorolojinin açıkladığı son verilere göre bugün (19 Kasım Perşembe) ve yarın İzmir'de hava durumu nasıl? 'da yağış var mı? İşte tüm detaylar...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 10:54
Meteoroloji son verileri açıkladı! İzmir'de bugün (19 Kasım Perşembe) hava nasıl olacak? Yağmur var mı? İstanbul'da bugün hava yağışlı mı? Hava durumu İzmir...

Kasım ayıyla birlikte sıcak havalar yerini bulutlu ve yağışlı havalara bıraktı. Vatandaşlar, dışarı çıkmadan önce özellikle yağış olup olmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 6.6 büyüklüğünde bir meydana gelen 'de de yine en çok merak edilen konuların başında havanın durumu geliyor. Peki, Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son bilgilere göre İzmir'de bugün (19 Kasım Perşembe) ve yarın hava nasıl? 'da bugün yağış var mı?

Meteorolojinin resmi internet sitesinden yayınlanan son verilere göre 'nin batısı ve kuzey kesimleri bugün yağışlı. İşte İzmir ve İstanbul'un bugün ve yarınki tahminleri...

Bugün (19 Kasım Perşembe)

İstanbul: Hafif yağmurlu, 15 derece

İzmir: Yağmurlu, 15 derece

Yarın (20 Kasım Cuma)

İstanbul: Hafif yağmurlu, 16 derece

İzmir: Çok bulutlu, 17 derece

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