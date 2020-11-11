Haberler Genel Meteoroloji'den Marmara uyarısı! Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor... İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den Marmara uyarısı! 'nde fırtına bekleniyor... 'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, için vatandaşlara dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Oluşacak olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Peki, Marmara Denizi'ndeki fırtına uyarısının ardından 'da bugün hava nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 10:33
Meteoroloji'den Marmara uyarısı! Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor... İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ile ilgili kritik bir uyarıda bulundu. Resmi siteden yapılan duyuruya göre bugün Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor. Fırtınanın saatteki hızının 75 kilometreyi bulabileceği ifade edilirken, oluşacak olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün (11.11.2020) öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Marmara Denizi için yapılan fırtına uyarısının ardından gözler 'a çevrildi. Vatandaşlar, İstanbul'daki hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji'den yapılan bilgilendirmeye göre İstanbul bugün hafif yağmurlu 17 derece olacak.

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