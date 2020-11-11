Haberler Genel Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremleri paylaştı! İzmir'de deprem mi oldu? İşte Türkiye'deki son depremler...

ve ve Araştırma Enstitüsü son depremleri paylaştı! 'de deprem mi oldu? İşte 'deki son depremler...

Geçtiğimiz haftalarda Sisam Adası merkezli 6.6 büyüklüğündeki 'de büyük bir yıkıma sebep olmuştu. Bu depremin ardından bölgede binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. Artçılar nedeniyle endişeli olan vatandaşlar, bugün 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşadı. ile , son depremlerle ilgili bilgileri anbean paylaşıyor. Peki, İzmir'de yine deprem mi oldu? 'de en son nerede deprem oldu? İşte detaylar... | Son dakika deprem haberleri

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 11:53 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 11:55
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremleri paylaştı! İzmir'de deprem mi oldu? İşte Türkiye'deki son depremler...

Geride bıraktığımız günlerde 'de yaşanan depremin ardından vatandaşların endişeli durumu sürüyor. Bölgede art arda gerçekleşen artçı sarsıntılar nedeniyle çoğu vatandaş, evine girmeye korkuyor. Bölgeden yine zaman zaman haberleri de gelmeye devam ediyor.

ile ve de gerçekleşen depremleri anbean paylaşıyor. Son olarak 'dan yapılan açıklamaya göre bugün saat 09.49 sularında Kuşadası Körfezi merkezli 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi de yine aynı şekilde 4.8'lik depremi resmi internet sitesinden duyurdu.

Öte yandan yine bu sabah saatlerinde açıklarında büyüklüğü 3.0 olan bir deprem meydana geldi. -İran sınır bölgesi ile 'deki Girit Adası'nda da büyüklüğü 3.0-3.4 arasında değişen sarsıntılar yaşandı.

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