Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremleri paylaştı! İzmir'de deprem mi oldu? İşte Türkiye'deki son depremler...

Geride bıraktığımız günlerde İzmir'de yaşanan depremin ardından vatandaşların endişeli durumu sürüyor. Bölgede art arda gerçekleşen artçı sarsıntılar nedeniyle çoğu vatandaş, evine girmeye korkuyor. Bölgeden yine zaman zaman deprem haberleri de gelmeye devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de gerçekleşen depremleri anbean paylaşıyor. Son olarak AFAD'dan yapılan açıklamaya göre bugün saat 09.49 sularında Kuşadası Körfezi merkezli 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi de yine aynı şekilde 4.8'lik depremi resmi internet sitesinden duyurdu.

Öte yandan yine bu sabah saatlerinde Marmara Denizi Yalova açıklarında büyüklüğü 3.0 olan bir deprem meydana geldi. Türkiye-İran sınır bölgesi ile Akdeniz'deki Girit Adası'nda da büyüklüğü 3.0-3.4 arasında değişen sarsıntılar yaşandı.