2020-2021 ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili (sömestir) ne zaman? İşte okulların tatil olacağı tarihler...

Milyonlarca öğrenci ve veliler, ilk yarı tatili için geri sayıma başladı. Özellikle öğrencilerin merakla beklediği tatil olan ara tatil ve sömestir kasım ayına girilmesiyle birlikte en çok merak edilen konulardan biri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil ile yarıyıl tatilini ayırmıştı. Peki, MEB'in açıklamasına göre ilk ara tatil ne zaman? Sömestir yani yarıyıl tatili ne zaman?

İlk ara tatil, hazırlanan takvime göre 16-20 Kasım 2020'de yapılacak. Sömestir tatili ise 25 Ocak-5 Şubat 2021 tarihleri arasında olacak. İkinci dönem 8 Şubat'ta başlayacak.