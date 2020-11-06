Haberler Genel 2020-2021 ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili (sömestir) ne zaman? İşte okulların tatil olacağı tarihler...

ara ne zaman? Yarıyıl tatili () ne zaman? İşte okulların tatil olacağı tarihler...

Milyonlarca öğrenci ve ailesi, kasım ayına girilmesiyle birlikte ilk ara tatilin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. tarafından belirlenen takvimde, yılın ilk ara tatili ve sömestiri ne zaman? eğitim öğretim sezonu okullar ne zaman tatile girecek? İşte tüm detaylar...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 12:39
2020-2021 ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili (sömestir) ne zaman? İşte okulların tatil olacağı tarihler...

Milyonlarca öğrenci ve veliler, ilk yarı tatili için geri sayıma başladı. Özellikle öğrencilerin merakla beklediği olan ara tatil ve kasım ayına girilmesiyle birlikte en çok merak edilen konulardan biri oldu. ara tatil ile yarıyıl tatilini ayırmıştı. Peki, 'in açıklamasına göre ilk ara tatil ne zaman? Sömestir yani yarıyıl tatili ne zaman?

İlk ara tatil, hazırlanan takvime göre 16-20 Kasım 2020'de yapılacak. Sömestir tatili ise 25 Ocak-5 Şubat 2021 tarihleri arasında olacak. İkinci dönem 8 Şubat'ta başlayacak.

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