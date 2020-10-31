Haberler Genel İzmir depremi son dakika: İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi

depremi : İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi

'de dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki sonrası bazı binalar yıkılırken, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgeden de birçok haberi geliyor. Kenti derinden sarsan afet sonrası, Bakanlığı da flaş bir karar aldı. Bakan , İzmir genelinde eğitime 1 hafta ara verileceğini duyurdu.

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 12:28
İzmir depremi son dakika: İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi

'yi derinden sarsan depremi sonrası bölgede, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Şehri etkileyen afet sonrası, yetkililerden de üst üste kararlar geliyor. Son olarak, Bakanı , İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, duyuruyu sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Bakan Selçuk, bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

Yaraları hep birlikte saracağız İzmir. İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız.


BİZE ULAŞIN