İzmir depremi son dakika: İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi

Türkiye'yi derinden sarsan İzmir depremi sonrası bölgede, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Şehri etkileyen afet sonrası, yetkililerden de üst üste kararlar geliyor. Son olarak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, duyuruyu sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Bakan Selçuk, bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

Yaraları hep birlikte saracağız İzmir. İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız.



