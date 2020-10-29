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(KYK) ve başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular ne zaman bitiyor?

Üniversite tercihlerinin açıklanmasının ardından bir programa yerleşen adaylar, şimdi de başvurularını merak ediyor. tarafından verilecek olan ve burslar için başvurular 28 Ekim itibarıyla başladı. platformu üzerinden başvurularını yapan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi de merak ediyor. Peki, 2020 ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 09:03
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular ne zaman bitiyor?

Üniversitelerde bir programa yerleşmeye hak kazanan milyonlarca öğrenci, ve krediyle ilgili araştırmalar yapıyor. 'nun (KYK) sağladığı burs ve imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, 28 Ekim itibarıyla başlayan başvuruları üzerinden gerçekleştirdi. Adaylar, başvurularını 3 Kasım tarihine kadar yapabilecekler. Başvurusunu yapanlar, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK, 2020-2021 dönemi için burs başvurularının açıklanacağı tarihi henüz bildirmedi. Ancak bir önceki döneme bakılacak olursa, başvuruların tamamlanmasının ardından en geç 1 ay içerisinde sonuçların erişime açılması bekleniyor.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020-2021 kredi ve burs başvurularının 28 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu. Yani adaylar 3 Kasım Salı günü saat 23.59'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilirler.

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