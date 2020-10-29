Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular ne zaman bitiyor?

Üniversitelerde bir programa yerleşmeye hak kazanan milyonlarca öğrenci, burs ve krediyle ilgili araştırmalar yapıyor. Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) sağladığı burs ve kredi imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, 28 Ekim itibarıyla başlayan başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştirdi. Adaylar, başvurularını 3 Kasım tarihine kadar yapabilecekler. Başvurusunu yapanlar, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK, 2020-2021 dönemi için burs başvurularının açıklanacağı tarihi henüz bildirmedi. Ancak bir önceki döneme bakılacak olursa, başvuruların tamamlanmasının ardından en geç 1 ay içerisinde sonuçların erişime açılması bekleniyor.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020-2021 kredi ve burs başvurularının 28 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu. Yani adaylar 3 Kasım Salı günü saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.