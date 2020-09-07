ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunu yayılandı mı? 2020 YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Ek tercihleri ne zaman yapılacak?  - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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kılavuzunu yayılandı mı? 2020 YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Ek tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunu yayılandı mı? 2020 YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Ek tercihleri ne zaman yapılacak?

Üniversite tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, dönemini beklemeye başladı. Adaylar, boş kalan kontenjanlarla şanslarını bir daha deneyecek. 'nin boş kontenjan ve ek tercih kılavuzu merakla bekleniyor. Peki, ÖSYM 2020 YSK ek tercih kılavuzunu ne zaman yayınlayacak? 2020 ek tercih ve yerleştirme başvuruları ne zaman alınacak? 2. tercihler ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda üniversite yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar, gözünü ek tercihe çevirdi. Peki, 2020 ek yerleştirme ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ek kontenjan için başvuru nasıl yapılır?

Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek tercihleri bekliyor. 2020 yılı içerisinde devlet üniversitelerinde lisans için ayrılan kontenjan sayısı 358.836 olarak açıklanırken YKS tercih sonuçlarına göre devlet üniversitelerine yerleşen aday sayısı 347.087 olarak açıklandı. Devlet üniversitelerinde 11.749 kontenjan ise boş kaldı.

Vakıf üniversitelerinde lisans bölümleri için belirlenen 87.908 kontenjanın 77.330 doldu. Lisans için vakıf üniversitelerinde ayrılan kontenjandan 10.578 kontenjan ise boş kaldı.

YKS için başvurularının alınacağı tarih henüz açıklanmadı. 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında kayıtların alınmasının ardından, ek tercihlerin de eylül ayı içerisinde alınması bekleniyor. Tercih kılavuzu ise henüz yayınlanmadı.

  1. 07.09.2020
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