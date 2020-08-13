Epic Games ücretsiz oyun serisine yenisini ekledi! A Total War Saga: TROY
Strateji severlere müjde! Epic Games'ten yeni bir sürpriz geldi. A Total War Saga: TROY, Epic Games üzerinden ücretsiz yayınlandı.
Son dönemlerde ses getiren kampanyalara imza atarak oyunseverlerin gönlünde taht kuran Epic Games, oyunseverlere bir sürpriz daha yaptı. Tam 250 TL değerindeki Total War Saga: TROY ücretsiz olarak sunuluyor.
A TOTAL WAR SAGA: TROY NASIL İNDİRİLİR?
Total War Saga: TROY oyununu indirmek isteyenler Epic Games'in uygulamasını indirip, üye olduktan sonra tek tıkla oyunu indirebilecekler.
A TOTAL WAR SAGA: TROY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NE?
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi :Windows 7 / 8.1 / 10 64 Bit
İşlemci (Intel): Intel Core 2 Duo 3.0 GHz / Intel i7 8550U 1.80GHz
Bellek: 4GB RAM
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon HD 5770 1 GB
Ekran Kartı (Nvidia): GTX 460 1GB
Ekran Kartı (Intel): Intel UHD Graphics 620
DirectX: 11
Depolama: 26GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi : Windows 7 / 8.1 / 10 64 Bit
İşlemci (AMD): Ryzen 5 2600X
İşlemci (Intel): Intel i5-6600
Bellek: 8GB RAM
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon R9 270X 2 GB
Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia GTX 970
DirectX: 11
Depolama: 26GB
A TOTAL WAR SAGA: TROY NE KADAR SÜRE ÜCRETSİZ?
Epic Games, Total War Saga: Troy oyununu 24 saat ücretsiz sunacak.
- 13.08.2020
- Güncelleme: 13.08.2020 17:05
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Epic Games ücretsiz oyun serisine yenisini ekledi! A Total War Saga: TROY haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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