Epic Games ücretsiz oyun serisine yenisini ekledi! A Total War Saga: TROY

Son dönemlerde ses getiren kampanyalara imza atarak oyunseverlerin gönlünde taht kuran Epic Games, oyunseverlere bir sürpriz daha yaptı. Tam 250 TL değerindeki Total War Saga: TROY ücretsiz olarak sunuluyor.

A TOTAL WAR SAGA: TROY NASIL İNDİRİLİR?

Total War Saga: TROY oyununu indirmek isteyenler Epic Games'in uygulamasını indirip, üye olduktan sonra tek tıkla oyunu indirebilecekler.

A TOTAL WAR SAGA: TROY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NE?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi :Windows 7 / 8.1 / 10 64 Bit

İşlemci (Intel): Intel Core 2 Duo 3.0 GHz / Intel i7 8550U 1.80GHz

Bellek: 4GB RAM

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon HD 5770 1 GB

Ekran Kartı (Nvidia): GTX 460 1GB

Ekran Kartı (Intel): Intel UHD Graphics 620

DirectX: 11

Depolama: 26GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 / 8.1 / 10 64 Bit

İşlemci (AMD): Ryzen 5 2600X

İşlemci (Intel): Intel i5-6600

Bellek: 8GB RAM

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon R9 270X 2 GB

Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia GTX 970

DirectX: 11

Depolama: 26GB

A TOTAL WAR SAGA: TROY NE KADAR SÜRE ÜCRETSİZ?

Epic Games, Total War Saga: Troy oyununu 24 saat ücretsiz sunacak.