İlki 1903'te düzenlenen "Tour de France" bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkedir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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İlki 1903'te düzenlenen "Tour de France" bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkedir?

İlki 1903'te düzenlenen "Tour de France" bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkedir?

'nun sunuculuğunu yaptığı ve Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışması 'de, "İlki 1903'te düzenlenen "Tour de France" bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkedir? " sorusu soruldu. Soruyu merak edenler arama motorlarında cevabı araştırdı. Peki, "Tour de France" bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkeydi?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması yeni bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. 'nun sunuculuğunu yaptığı Milyoner'de sorulan bir soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi. ''İlki 1903'te düzenlenen "Tour de France" bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkeydi?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

İLKİ 1903'TE DÜZENLENEN "TOUR DE FRANCE" BİSİKLET YARIŞININ BAŞLANGIÇ NOKTASI HANGİ ÜLKEYDİ?

A)Fransa

B)İtalya

C)Belçika

D)İsviçre

  1. 21.07.2020
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