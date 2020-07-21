İlki 1903'te düzenlenen "Tour de France" bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkedir?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı ve Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de, "İlki 1903'te düzenlenen "Tour de France" bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkedir? " sorusu soruldu. Soruyu merak edenler arama motorlarında cevabı araştırdı. Peki, "Tour de France" bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkeydi?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Milyoner'de sorulan bir soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi. ''İlki 1903'te düzenlenen "Tour de France" bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkeydi?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
İLKİ 1903'TE DÜZENLENEN "TOUR DE FRANCE" BİSİKLET YARIŞININ BAŞLANGIÇ NOKTASI HANGİ ÜLKEYDİ?
A)Fransa
B)İtalya
C)Belçika
D)İsviçre
- 21.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İlki 1903'te düzenlenen "Tour de France" bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkedir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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