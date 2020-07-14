ALES geç başvuru tarihi ne? ALES geç başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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geç başvuru tarihi ne? ALES geç başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?

ALES geç başvuru tarihi ne? ALES geç başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın resmi sayfasından 2020 /1 başvurularıyla ilgili hatırlatma yapıldı. ALES sınavı için geç başvuru işlemleri bugün alınıyor.

başvuruları 13-23 Mart tarihleri arasında yapılmıştı. , ALES geç başvuru işlemlerini bugün alıyor. ALES geç başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi tarafından TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti olarak adaylar 195 TL ücret ödeyecek.

ALES 2020-2 BAŞVURU TARİHLERİ

2020 yılının ikinci ALES sınavı için başvuru işlemleri 1-10 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

ALES 2020-2 SINAV TARİHİ

ALES 2020/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

  1. 14.07.2020
  2. Güncelleme: 14.07.2020 14:09
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