ALES geç başvuru tarihi ne? ALES geç başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın resmi sayfasından 2020 ALES/1 başvurularıyla ilgili hatırlatma yapıldı. ALES sınavı için geç başvuru işlemleri bugün alınıyor.
ALES başvuruları 13-23 Mart tarihleri arasında yapılmıştı. ÖSYM, ALES geç başvuru işlemlerini bugün alıyor. ALES geç başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi tarafından TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek.
ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES geç başvuru ücreti olarak adaylar 195 TL ücret ödeyecek.
ALES 2020-2 BAŞVURU TARİHLERİ
2020 yılının ikinci ALES sınavı için başvuru işlemleri 1-10 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.
ALES 2020-2 SINAV TARİHİ
ALES 2020/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.
- 14.07.2020
- Güncelleme: 14.07.2020 14:09
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
ALES geç başvuru tarihi ne? ALES geç başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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