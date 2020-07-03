DGS geç başvuru 2020 başladı!
Önlisans programlarını tamamlayan adaylar lisans öğrenimine geçiş yapmak amacıyla DGS sınavına giriş yapıyorlar. DGS sınavı geç başvuru bugün başladı.
DGS için binlerce aday geç başvuru gününü bekliyordu. Peki, DGS geç başvuru ne zaman?
DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru işlemi 3 Temmuz 2020 tarihinde yapılıyor.
DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta yapılacak.
- 03.07.2020
- Güncelleme: 03.07.2020 13:47
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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