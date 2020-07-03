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03 Temmuz 2020, Cuma
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geç başvuru 2020 başladı!

DGS geç başvuru 2020 başladı!

Önlisans programlarını tamamlayan adaylar lisans öğrenimine geçiş yapmak amacıyla sınavına giriş yapıyorlar. DGS sınavı geç başvuru bugün başladı.

için binlerce aday geç başvuru gününü bekliyordu. Peki, DGS geç başvuru ne zaman?

DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

(DGS) geç başvuru işlemi 3 Temmuz 2020 tarihinde yapılıyor.

DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

'nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta yapılacak.

  1. 03.07.2020
  2. Güncelleme: 03.07.2020 13:47
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