65 yaş üstü hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? Seyahat izni nereden alınır?
Corona virüsü salgını sebebiyle uzun bir süre sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar, alınan karar doğrultusunda belirli saat aralıklarında sokağa çıkabilecek. Peki, 65 yaş üstü hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? Seyahat izni nereden alınır?
Corona virüsü salgını sebebiyle risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkış saatleri ve seyahat izni nasıl alacakları merak konusu oldu.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NE?
Yeni tip corona virüsü salgını sonrası belirli yaşlar arasında bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan son Kabine Toplantısı'nda 65 yaş üstü bireylerin her gün saat 10:00 ve 20:00 arasından sokağa çıkabileceklerini açıklamıştı.
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, aldıkları izin belgesi ile turizm amaçlı seyahat edebilecekler. 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacak. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.
- 29.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 13:48
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
65 yaş üstü hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? Seyahat izni nereden alınır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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