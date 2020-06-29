65 yaş üstü hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? Seyahat izni nereden alınır? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? Seyahat izni nereden alınır?

65 yaş üstü hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? Seyahat izni nereden alınır?

Corona virüsü salgını sebebiyle uzun bir süre sokağa çıkmaları yasaklanan vatandaşlar, alınan karar doğrultusunda belirli saat aralıklarında sokağa çıkabilecek. Peki, 65 yaş üstü hangi saatlerde sokağa çıkabilecek? Seyahat izni nereden alınır?

Corona virüsü salgını sebebiyle risk grubunda bulunan vatandaşların sokağa çıkış saatleri ve seyahat izni nasıl alacakları merak konusu oldu.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NE?

Yeni tip corona virüsü salgını sonrası belirli yaşlar arasında bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Başkan son Kabine Toplantısı'nda 65 yaş üstü bireylerin her gün saat 10:00 ve 20:00 arasından sokağa çıkabileceklerini açıklamıştı.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, aldıkları izin belgesi ile turizm amaçlı seyahat edebilecekler. 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacak. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 13:48
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