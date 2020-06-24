Corona virüsü salgını sebebiyle maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. 62 ilde maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesildi. İki günlük ceza bilançosu açıklandı. Görevliler maske takmayan vatandaşları tespit ederek ceza kesti. Peki, maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Kaç kişiye ceza kesildi?
Maske kullanma zorunluluğuna uymayan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı. Görevliler yasak geldiğinden bu yana maskesiz gezen vatandaşları tespit ederek ceza kesiyor.
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?
Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda ülke genelinde pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı.
- 24.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Kaç kişiye maske ceza kesildi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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