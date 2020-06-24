Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Kaç kişiye maske ceza kesildi? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Kaç kişiye kesildi?

Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Kaç kişiye maske ceza kesildi?

salgını sebebiyle maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. 62 ilde maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara kesildi. İki günlük ceza bilançosu açıklandı. Görevliler takmayan vatandaşları tespit ederek ceza kesti. Peki, maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Kaç kişiye ceza kesildi?

kullanma zorunluluğuna uymayan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı. Görevliler yasak geldiğinden bu yana maskesiz gezen vatandaşları tespit ederek kesiyor.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda ülke genelinde pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı.

  1. 24.06.2020
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