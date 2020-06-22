Maskesiz sokağa çıkmak hangi illerde yasaklandı? İşte maskesiz sokağa çıkmanın cezası! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Maskesiz sokağa çıkmak hangi illerde yasaklandı? İşte maskesiz sokağa çıkmanın cezası!

Maskesiz sokağa çıkmak hangi illerde yasaklandı? İşte maskesiz sokağa çıkmanın cezası!

salgını sebebiyle maskesiz sokağa çıkmak 49 ilimizde yasaklandı. Birçok vatandaşımız hangi illerde maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunu ve cezasını araştırıyor. Peki, Maskesiz sokağa çıkmak hangi illerde yasaklandı? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?

önlemleri kapsamında sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. 49 ilde sokağa maskesiz çıkan vatandaşlara para cezası kesilecek. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, vaka artışlarından sonra 5 ile daha zorunluluğu getirildiğini açıklamıştı.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BULUNUYOR?

olan iller arasında, "Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale" bulunuyor.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.

  1. 22.06.2020
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