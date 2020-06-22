Maskesiz sokağa çıkmak hangi illerde yasaklandı? İşte maskesiz sokağa çıkmanın cezası!
Corona virüsü salgını sebebiyle maskesiz sokağa çıkmak 49 ilimizde yasaklandı. Birçok vatandaşımız hangi illerde maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunu ve cezasını araştırıyor. Peki, Maskesiz sokağa çıkmak hangi illerde yasaklandı? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Corona virüsü önlemleri kapsamında sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. 49 ilde sokağa maskesiz çıkan vatandaşlara para cezası kesilecek. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, vaka artışlarından sonra 5 ile daha maske zorunluluğu getirildiğini açıklamıştı.
HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BULUNUYOR?
Sokağa çıkma yasağı olan iller arasında, "Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale" bulunuyor.
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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