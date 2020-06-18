2020 Kurban bayramı ne zaman? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar?
2020 kurban bayramı yaklaşıyor. Vatandaşlar kurban bayramı hakkında detaylı araştırma yapıyor. Emekliler, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını ve miktarını merak ediyor. Peki, kurban bayramı ne zaman? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'nde kurban bayramının tarihi de yayınlandı. Kurban Bayramı öncesinde merak edilip araştırılanlar arasında ise "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu oldu.
KURBAN BAYRAMI 2020 TARİHİ NE ZAMAN?
Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak. Kurban bayramın toplamda 4 gün sürecek.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Son yıllarda emeklilere bayram ikramiyeleri veriliyor. Kurban Bayramı öncesinde de yine emeklilere 1000 TL ikramiye verilecek. Ödemelerin 31 Temmuz öncesi yapılması bekleniyor.
- 18.06.2020
- Galatasaray'da son durum ne? Sıcak gelişme ve karar...
- Beşiktaş'ın gözdesine Galatasaray kancayı attı! Transfer...
- Maç sonu koridor karıştı! Emre Belözoğlu ve Cüneyt Çakır...
- Emre Belözoğlu ilk kez konuştu! Deniz Türüç değişikliğini kim yaptı?
- Ali Koç'u hedef aldı! "Aziz Yıldırım'a yakın isimleri..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
2020 Kurban bayramı ne zaman? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.