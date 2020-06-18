2020 Kurban bayramı ne zaman? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

2020 Kurban bayramı ne zaman? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar?

2020 Kurban bayramı ne zaman? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar?

2020 kurban bayramı yaklaşıyor. Vatandaşlar kurban bayramı hakkında detaylı araştırma yapıyor. Emekliler, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını ve miktarını merak ediyor. Peki, kurban bayramı ne zaman? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'nde kurban bayramının tarihi de yayınlandı. Kurban Bayramı öncesinde merak edilip araştırılanlar arasında ise " bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu oldu.

KURBAN BAYRAMI 2020 TARİHİ NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak. Kurban bayramın toplamda 4 gün sürecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Son yıllarda emeklilere bayram ikramiyeleri veriliyor. Kurban Bayramı öncesinde de yine emeklilere 1000 TL verilecek. Ödemelerin 31 Temmuz öncesi yapılması bekleniyor.

  1. 18.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2020 Kurban bayramı ne zaman? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA