Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan personel alımı açıklaması! 3 bin 250 personel alınacak! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: 'dan personel alımı açıklaması! 3 bin 250 personel alınacak!

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan personel alımı açıklaması! 3 bin 250 personel alınacak!

son dakika açıklaması ile İstanbul'da bulunan sağlık tesislerinde edilmek üzere personel alımı yapılacağını duyurdu.

'nın açıklaması şöyle: "İstanbul'daki sağlık tesislerimizde edilmek üzere, puanına göre tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. Alımlar, 2 bin 302'si hemşire ve 606'sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacak. Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adaylar tercihlerini 16 Haziran – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Sözleşmeli sağlık personeli alımı duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet sitelerini takip ediniz. Ayrıca, 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alıyoruz. İşçi alım duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve internet sitelerini takip ediniz. Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
  1. 15.06.2020
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