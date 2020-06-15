Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan personel alımı açıklaması! 3 bin 250 personel alınacak!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklaması ile İstanbul'da bulunan sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağını duyurdu.
- 15.06.2020
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan personel alımı açıklaması! 3 bin 250 personel alınacak!
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan personel alımı açıklaması! 3 bin 250 personel alınacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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