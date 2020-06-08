Sivas Valisi'nden vatandaşlara kene uyarısı! Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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'nden vatandaşlara kene uyarısı! nedir?

Sivas Valisi'nden vatandaşlara kene uyarısı! Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir?

üzerinden yaptığı paylaşımla halkını uyardı. Bu yıl ilk vakanın daha erken gözüktüğünü vurgulayan Vali kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkat etmeleri konusunda uyardı. 101 vakadan 5'i hayatını kaybetti.

'ta geçtiğimiz yıllarda Haziran ayında görülen (KKKA) vakaları bu yıl Mart ayında görülmeye başladı. Sivas ve çevre illerden KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran 101 vakadan 5'i hayatını kaybetti.

da üzerinden KKKA hastalığına karşı vatandaşları uyardı. Ayhan paylaşımında, "Pandemi sürecinde yapılan tüm uyarılara kulak veren, tedbiri elden bırakmayan ve Covid-19'la mücadelemizde en büyük destekçimiz olan değerli Sivaslılar; kontrollü normalleşme döneminde hep birlikte sosyal hayatımıza dönebilmek için tedbiri ihmal etmeyelim lütfen. Ayrıca kene yapışması sebebiyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları bu yıl daha erken görülmeye başlandı. C.Ü. Tıp Fakültesi Hastanemiz bu konudaki bilgi ve tecrübesiyle çevre illerimizde dahil olmak üzere gelen vakaların tedavisinde devam ediyor. Ancak özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımız, tedbiri elden bırakmamalıdır. Vatandaşlarımızın duyarlılığı, sağlık personellerimizin gayretleri ile Pandemi de ortaya koyduğumuz başarının kene vakalarında da gösterileceğine inanıyor; sağlıklı günler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ NEDİR?

Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA), Nairovirüslerin neden olduğu ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden kene kaynaklı bir enfeksiyondur. Son yıllarda tedavide görülen gelişmelere rağmen, bu enfeksiyonlarda ölüm oranları hala yüksektir. İnsanlarda klinik ve subklinik olarak seyreden, kenelerin vektörlük yaptığı ve insanlarda sendromlar halinde görülen önemli bir enfeksiyondur. İnsanlarda başlıca ensefalitler, kısa süren ateşli hastalıklar, kanamalı ateşler, poliartrit ile ön plana çıkan sendromlar şeklinde görülür.

  1. 08.06.2020
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