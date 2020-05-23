Pakistan'da uçak kazası! Zara Abid uçak kazasında öldü mü? Zara Abid kimdir? İşte detaylar...

Pakistan'dan üzücü bir haber geldi... Karaçi kentinde, Lahor-Karaçi seferini yapmakta olan ve mürettebat dahil 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı inişe geçtiği sırada meskun mahale düştü. Olay sonrası çok sayıda kurtartma ekibi ve sağlık görevlisi bölgeye intikal ederken, vefat haberleri de üst üste geldi. Bu arada yolcu listelerinin açıklanmasıyla, Pakistanlı ünlü manken Zara Abid'in de uçakta bulunduğu ortaya çıktı. Modelin hayatını kaybedip kaybetmediği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada bir kesim Abid'in yaşamını yitirdiğini bir kesim ise yaralı kurtulduğunu yazdı.

ZARA ABID KİMDİR?

Zara Abid, dünyaca ünlü Pakistanlı bir mankendir. 4 Nisan doğumlu olan Zara Abid, Pakistan'ın Lahor kentinde doğmuştur. Daha sonra ailesiyle birlikte Karaçiye taşınmış ve eğitim hayatına Karaçi'de başlamıştır. Lisans eğitimini ülkesi Pakistan'da tamamlayan Zara Abid, ülkesindeki birçok ünlü modacı ile çalışmıştır. Ayrıca Zara Abid, Pakistan yapımı Chaudhry filminde de rol almıştır.

PAKİSTAN'DAKİ UÇAK KAZASI NASIL OLDU? UÇAKTA KAÇ KİŞİ SAĞ KURTULDU?

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerinin üzerine düştü. PK-8303 sefer sayılı uçakta 91 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu. Öte yandan uçağın pilotunun kazadan önce yardım çağrısı yaparak, kuleye iki motorda da güç kaybı olduğunu bildirdiği ve "Geri dönüyoruz, motorları kaybettik" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Karaçi Belediye Başkanının daha önce uçaktaki herkesin hayatını kaybettiğini açıklamasına karşın Sindh Eyaleti Sağlık Bakanlığı düşen uçaktan şu ana kadar 3 kişinin sağ kurtulduğunu duyurdu.