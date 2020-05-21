Sakura nedir? Japonya için sakura neden önemlidir? İşte yanıtları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'deki şehir hastanesinin adının "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi" olacağını açıkladı. Vatandaşlar bu sözlerin ardından sakuranın ne olduğunu merak ediyor. Japon kültüründe oldukça önemli bir yere sahip olan sakura, "Kiraz çiçeği" demektir. Japon halkı için büyük anlamlar içeren sakura mart ayının son günleri ile nisanın başı gibi açar. Peki, sakura nedir? Japonya için neden önemlidir? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de inşa edilen şehir hastanesinin ismini duyurmuştu. Erdoğan, yeni hastanenin adının "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi" olacağını bildirdi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar, internette "Sakura nedir?", "Japonya için sakura neden önemlidir?" gibi sorular aratıyor. Bu soruların yanıtları haberimizde...
SAKURA NEDİR? JAPONYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?
Türkçesi "Kiraz çiçeği" olan sakuralar, Japon kültürü için oldukça önemli bir figürdür. Kiraz çiçekleri, Japonya'da mart ayının sonu ile nisan ayının başı gibi açar. Japonların sanatında ve edebiyatında sıkça yer verdikleri sakura, halkın ölüm ve yaşamada bakış açısını simgeler. Öyle ki sakuralar baharı temsil eder ve daha solmadan dalından düşerek bir yandan da ölümü sembolize eder. Yani ölümle yaşamın birlikteliğini anlatan sakuralar, ağır açar ama çabuk dökülürler.
Sakura Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir. Açtığı dönemlerde, televizyonlarda hava durumundan önce sakuraların durumunu bildiren bültenler bile yayınlanır.
BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİNİN ÖZELLİKLERİ
789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı inşa edildi.
Ayrıca 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan, 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanede, 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum acil servisleri yer alıyor.
Günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaları bulunan hastane, gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı, 725 poliklinik odası, 3'ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve ayrıca burada 500 özellikli ameliyat da yapılabilecek.
Çocuk ve erişkinler için 107 branşta hizmet verecek hastanede en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanımla ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanı sunulacak.
Ameliyat sırasında hastaya anestezi halindeyken ışın tedavisi uygulanabilen Xoft İntraoperatif Radyoterapi (IORT) sistemi de ilk kez burada kullanılacak.
- 21.05.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sakura nedir? Japonya için sakura neden önemlidir? İşte yanıtları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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