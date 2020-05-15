Kawasaki hastalığı nedir? Corona virüsü ile bağlantılı mı? İşte yanıtları...

Son dönemlerde Kawasaki adı verilen hastalık nedeniyle ABD başta olmak üzere İtalya, Fransa ve İngiltere'de görülen çocuk ölümleri, büyük korkuya neden oluyor. Bu hastalığın, corona virüsü salgını ile doğru orantıda artması "Corona virüsü ile Kawasaki hastalığı arasında bağlantı var mı?" sorusunu akıllara getirdi.

KAWASAKI HASTALIĞI CORONA VİRÜSÜ İLE BAĞLANTILI MI?

İtalyan doktorlar ülkede artan Kawasaki hastalığı sonrası yaptıkları çalışmalarda virüsle bu hastalık arasında bağlantı bulunduğunu açıkladı. Ancak henüz bilimsel bir kanıt ortaya konamadı.

KAWASAKI HASTALIĞI NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kawasaki sendromu olarak da bilinen Kawasaki hastalığı ilk olarak 1967 yılında Japon pediatrist Dr. Tomisaku Kawasaki tarafından ortaya çıkartıldı. Bu hastalığa yakalanan çocuğun vücudundaki orta büyüklükteki damarlarda enflamasyonlar geliştiği ve bunun da en çok kalbe kan taşıyan koroner arter damarlarda görüldüğü biliniyor. Fakat hastalığa neyin sebep olduğu tam olarak açıklanabilmiş değil. Kalıtımsal yatkınlığın yanı sıra virüsler ve maruz kalınan kimyasalların de neden olabileceği aktarılıyor. Bu hastalık genel olarak 5 yaş altı çocuklarda görülürken; üç günden fazla süren ateş, döküntü, dilde ve gözlerde kızarıklıklar şeklinde belirti gösteriyor. Uzmanlar bu hastalığın tedavi edilmediği takdirde çocuklarda uzun süreli kalp rahatsızlıklarına sebep olabileceği şeklinde uyarılar yapıyor. .

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