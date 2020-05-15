Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Kawasaki ile corona virüsü ile bağlantılı mı? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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hastalığı nedir? Corona virüsü ile bağlantılı mı? İşte yanıtları...

Kawasaki hastalığı nedir? Corona virüsü ile bağlantılı mı? İşte yanıtları...

'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü () salgını can almaya devam ederken yeni bir tehlike belirdi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere Avrupa'nın da çeşitli ülkelerinde hastalığı nedeniyle yaşanan çocuk ölümleri, akıllara korkutan o soruyu getiriyor... Corona virüsü ile Kawasaki hastalığı bağlantılı mı? Kawasaki hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Son dönemlerde adı verilen hastalık nedeniyle ABD başta olmak üzere , ve 'de görülen çocuk ölümleri, büyük korkuya neden oluyor. Bu hastalığın, corona virüsü salgını ile doğru orantıda artması "Corona virüsü ile Kawasaki hastalığı arasında bağlantı var mı?" sorusunu akıllara getirdi.

KAWASAKI HASTALIĞI CORONA VİRÜSÜ İLE BAĞLANTILI MI?

İtalyan doktorlar ülkede artan Kawasaki hastalığı sonrası yaptıkları çalışmalarda virüsle bu hastalık arasında bağlantı bulunduğunu açıkladı. Ancak henüz bilimsel bir kanıt ortaya konamadı.

KAWASAKI HASTALIĞI NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kawasaki sendromu olarak da bilinen Kawasaki hastalığı ilk olarak 1967 yılında Japon pediatrist Dr. Tomisaku Kawasaki tarafından ortaya çıkartıldı. Bu hastalığa yakalanan çocuğun vücudundaki orta büyüklükteki damarlarda enflamasyonlar geliştiği ve bunun da en çok kalbe kan taşıyan koroner arter damarlarda görüldüğü biliniyor. Fakat hastalığa neyin sebep olduğu tam olarak açıklanabilmiş değil. Kalıtımsal yatkınlığın yanı sıra virüsler ve maruz kalınan kimyasalların de neden olabileceği aktarılıyor. Bu hastalık genel olarak 5 yaş altı çocuklarda görülürken; üç günden fazla süren ateş, döküntü, dilde ve gözlerde kızarıklıklar şeklinde belirti gösteriyor. Uzmanlar bu hastalığın tedavi edilmediği takdirde çocuklarda uzun süreli kalp rahatsızlıklarına sebep olabileceği şeklinde uyarılar yapıyor. .

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  1. 15.05.2020
  2. Güncelleme: 15.05.2020 08:39
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