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15 Mayıs 2020, Cuma
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15 Mayıs 2020 ürünler kataloğu çıktı! Hangi ürünler indirimde?

15 Mayıs 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu çıktı! Hangi ürünler indirimde?

Her hafta çıkan 13-15 Mayıs katalog ürünleri raflarda yerini aldı. BİM her hafta indirimli ürünler çıkartarak vatandaşlara sunuyor. Vatandaşlar BİM'de yer alan indirimli ürünleri merak ediyor. Özellikle mutfak gereçleri ve teknolojik aletler dikkat çekiyor. Hangi ürünler indirimde? Realme , , 10.000 mAh ve daha fazlası haberimizde...

13-15 Mayıs kataloğu yayınlandı. İndirimli ürünleri yine dikkat çeken sürprizlerle müşterilere sunuldu. Uygun fiyatlı ve bol indirimli ürünler raflarda yerini aldı. Katalogda Realme , , 10.000 mAh, Akım Korumalı 3 USB Girişli Priz ve 1 TB taşınabilir Harddisk 3.0 dikkat çekti.

BİM AKTÜEL KATALOĞU 15 MAYIS 2020



















  1. 15.05.2020
  2. Güncelleme: 15.05.2020 14:34
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