Her hafta çıkan BİM 13-15 Mayıs aktüel katalog ürünleri raflarda yerini aldı. BİM her hafta indirimli ürünler çıkartarak vatandaşlara sunuyor. Vatandaşlar BİM'de yer alan indirimli ürünleri merak ediyor. Özellikle mutfak gereçleri ve teknolojik aletler dikkat çekiyor. Hangi ürünler indirimde? Realme C2 Cep Telefonu, Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık, Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh ve daha fazlası haberimizde...
BİM 13-15 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı. İndirimli ürünleri yine dikkat çeken sürprizlerle müşterilere sunuldu. Uygun fiyatlı ve bol indirimli ürünler raflarda yerini aldı. Katalogda Realme C2 Cep Telefonu, Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık, Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh, Akım Korumalı 3 USB Girişli Priz ve 1 TB taşınabilir Harddisk 3.0 dikkat çekti.
BİM AKTÜEL KATALOĞU 15 MAYIS 2020
- 15.05.2020
- Güncelleme: 15.05.2020 14:34
- 15 Mayıs 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu çıktı! Hangi ürünler indirimde?
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
15 Mayıs 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu çıktı! Hangi ürünler indirimde? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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