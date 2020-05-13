Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılışı hakkında açıklama! Okullar ne zaman açılıyor? 1 Haziran'da okullar açılacak mı? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılışı hakkında açıklama! Okullar ne zaman açılıyor? 'da okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılışı hakkında açıklama! Okullar ne zaman açılıyor? 1 Haziran'da okullar açılacak mı?

salgını tüm dünyada ve ülkemizde etksini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında okullarda eğitime ara verilip ardından uzaktan eğitim süreci başlamıştı. Konu ile ilgili en merak edilenler arasında okulların açılış tarihi geliyor. Peki, okullar ne zaman açılıyor? 'da okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılışı hakkında açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından okulların açılma tarihine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır." ifadesini kullanan Selçuk, şunları kaydetti:

"Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek." ifadelerini kullandı.

  1. 13.05.2020
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