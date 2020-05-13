Epic Games'ten büyük sürpriz! GTA 5 ücretsiz mi olacak? İşte iddialar...
Epic Games uzun süredir haftalık sunduğu ücretsiz oyunlarla dikkatleri üzerine çekiyordu. Epic Games'in dünyaca ünlü oyunlardan biri GTA 5'i ücretsiz olarak sunacağı iddia edildi. İşte tüm detaylar...
Corona virüsü salgını sürecinde düzenlediği indirim kampanyalarıyla Steam'in tekelini oldukça sarsan Epic Games'ten yeni bir sürpriz gelebilir. İddialara göre dünyaca ünlü GTA 5 ücretsiz sunulacak.
GTA 5 ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? ONLİNE MOD ÜCRETSİZ Mİ?
İddiaya göre Epic Games, yarın itibarıyla GTA 5'i tüm oyunculara ücretsiz sunacak. Üstelik iddiaları ortaya atan kaynaklara göre Epic Games, GTA 5 kampanyasında herhangi bir kısıtlama da yapmayacak. Yani ücretsiz olarak sunulacak GTA 5, Online sürüm de dahil olmak üzere tüm modları, öğeleri ve aksiyonu ile oyun severlerle buluşacak.
- 13.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Epic Games'ten büyük sürpriz! GTA 5 ücretsiz mi olacak? İşte iddialar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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