Epic Games'ten büyük sürpriz! GTA 5 ücretsiz mi olacak? İşte iddialar...

Corona virüsü salgını sürecinde düzenlediği indirim kampanyalarıyla Steam'in tekelini oldukça sarsan Epic Games'ten yeni bir sürpriz gelebilir. İddialara göre dünyaca ünlü GTA 5 ücretsiz sunulacak.

GTA 5 ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? ONLİNE MOD ÜCRETSİZ Mİ?

İddiaya göre Epic Games, yarın itibarıyla GTA 5'i tüm oyunculara ücretsiz sunacak. Üstelik iddiaları ortaya atan kaynaklara göre Epic Games, GTA 5 kampanyasında herhangi bir kısıtlama da yapmayacak. Yani ücretsiz olarak sunulacak GTA 5, Online sürüm de dahil olmak üzere tüm modları, öğeleri ve aksiyonu ile oyun severlerle buluşacak.