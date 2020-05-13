Epic Games'ten büyük sürpriz! GTA 5 ücretsiz mi olacak? İşte iddialar... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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'ten büyük sürpriz! ücretsiz mi olacak? İşte iddialar...

Epic Games'ten büyük sürpriz! GTA 5 ücretsiz mi olacak? İşte iddialar...

uzun süredir haftalık sunduğu ücretsiz oyunlarla dikkatleri üzerine çekiyordu. Epic Games'in dünyaca ünlü oyunlardan biri 'i ücretsiz olarak sunacağı iddia edildi. İşte tüm detaylar...

Corona virüsü salgını sürecinde düzenlediği indirim kampanyalarıyla Steam'in tekelini oldukça sarsan 'ten yeni bir sürpriz gelebilir. İddialara göre dünyaca ünlü ücretsiz sunulacak.

GTA 5 ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? ONLİNE MOD ÜCRETSİZ Mİ?

İddiaya göre Epic Games, yarın itibarıyla GTA 5'i tüm oyunculara ücretsiz sunacak. Üstelik iddiaları ortaya atan kaynaklara göre Epic Games, GTA 5 kampanyasında herhangi bir kısıtlama da yapmayacak. Yani ücretsiz olarak sunulacak GTA 5, Online sürüm de dahil olmak üzere tüm modları, öğeleri ve aksiyonu ile oyun severlerle buluşacak.

  1. 13.05.2020
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