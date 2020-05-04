Yerli solunum cihazı Biosis Somali'ye de nefes oldu! Bakan Varank açıklama yaptı!
Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında tamamen yerli olarak üretilen yoğun bakım solunum cihazı Biosis hakkında Bakan Varank'tan açıklama geldi. Bakan Varank, "14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu." ifadesini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık olarak Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, "14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu." ifadesini kullandı.
Varank, Twitter'daki sosyal medya hesabından, Somali'ye yapılan solunum cihazı yardımına ilişkin paylaşımda bulundu.
Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreği ile 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu.— Mustafa Varank (@varank) May 4, 2020
Bakanlık olarak #MilliTeknolojiHamlesi hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edecek, ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız ???? pic.twitter.com/aCUnnwbirg
Bakan Varank açıklamasında, "Bakanlık olarak Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreğiyle 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu. Ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız." ifadelerini kullandı.
- 04.05.2020
- Yerli solunum cihazı Biosis Somali'ye de nefes oldu! Bakan Varank açıklama yaptı!
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