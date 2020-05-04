Yerli solunum cihazı Biosis Somali'ye de nefes oldu! Bakan Varank açıklama yaptı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Yerli solunum cihazı Biosis 'ye de nefes oldu! açıklama yaptı!

Yerli solunum cihazı Biosis Somali'ye de nefes oldu! Bakan Varank açıklama yaptı!

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında tamamen yerli olarak üretilen solunum cihazı Biosis hakkında 'tan açıklama geldi. Bakan Varank, "14 günde bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları 'ye de 'nefes' oldu." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , bakanlık olarak hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, "14 günde bandından inen yerli solunum cihazları 'ye de 'nefes' oldu." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter'daki sosyal medya hesabından, Somali'ye yapılan solunum cihazı yardımına ilişkin paylaşımda bulundu.

açıklamasında, "Bakanlık olarak Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreğiyle 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu. Ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız." ifadelerini kullandı.

  1. 04.05.2020
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